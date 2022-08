dinamo_sassari : ?????? ??s? ?? ??s? ?????? ?? ????????? ??????? s??? ?? Questa mattina é nata Camilla Sole, figlia del preparatore… -

Ai neogenitori, alle sorelle maggiori Mia e Bianca Maria gli auguri affettuosi da parte di tutto il club, i roster, gli staff tecnici e gli addetti ai lavori dellaBanco di Sardegna. Benvenuta ...Ci vado con la miae i miei amici. Sono posti bellissimi e da vedere assolutamente'. ... LA CARRIERA - 'Ho iniziato in Georgia, nelle giovanili dellaTbilisi. Poi ho giocato in prima ... La famiglia Dinamo si allarga: benvenuta Camilla Sole! Fiocco rosa in casa Dinamo: questa mattina è nata Camilla Sole, figlia del preparatore fisico Matteo Boccolini e della sua compagnaManuela.Khvicha Kvaratskhelia a trecentosessanta gradi. Il calciatore del Napoli si è concesso per un'interessante intervista di 5 minuti ai canali del club azzurro.