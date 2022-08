La dedica di Cristina Chiabotto al marito e alle figlie mentre dormono

(Di martedì 9 agosto 2022) In vacanza a Portofinoriesce a riposarsi solo quando tutti. Ed è da lì che nasce la suad’amore alla sua famiglia, a Marco Roscio e la piccola Sofia. “Pazza di voi” ha scrittopubblicando la foto in bianco e nero scattata da lei. Marco Roscio dorme con la piccolina di casa sul petto, un’immagina meravigliosa, piena d’amore ma anche di silenzio. Per questo l’ex Miss Italia prima scrive quel “Pazza di voi” in unabreve ma intensa e poi ride aggiungendo “Pazza di voi… quando dormite”. Alla primogenita, Luce, che a maggio ha compiuto il suo primo anno di età, hato la foto al mare col costumino intero bianco e rosa, dolcissima anche ...

articolo21

La ex Miss Italia è diventata mamma per la seconda volta di Sofia, nata dall'amore per l'imprenditore ritratto in un tenero ......nascita di Leonildo Marcheselli - spiegano da palazzo D'Accursio - Il Comune di Bolognaa ... saranno Franz Campi, Cristiano Cremonini, Sergio Fanti eMatta a dar voce ai maggiori ... Leali delle Notizie ricorda Cristina Visintini a un anno dalla sua scomparsa La ex Miss Italia è diventata mamma per la seconda volta di Sofia, nata dall'amore per l'imprenditore ritratto in un tenero scatto ...Serata popolare dedicata alla tradizione bolognese, in particolare a Dino Sarti e Leonildo Marcheselli: appuntamento per domenica 14 agosto alle 21 ...