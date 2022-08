La Corte dei Conti fa il tagliando al Pnrr: “Obiettivi raggiunti sulla carta ma attuazione lenta per la carenza di personale negli enti locali” (Di martedì 9 agosto 2022) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sta favorendo cambiamenti nel paese ma non ha modificato l’atavica difficoltà della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate. Il richiamo al governo arriva dai magistrati della Corte dei Conti che hanno esaminato tutti gli interventi effettuati del primo semestre 2022, confermando il “conseguimento pressoché totale degli Obiettivi previsti dal Piano”. Tuttavia a fronte di una “reazione positiva” delle amministrazioni centrali, restano “difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni”. E per i magistrati ciò dimostra che “una maggiore disponibilità ed un maggior impiego di risorse non corrispondono automaticamente a reali capacità di sviluppo”. Non è ancora il momento di fare bilanci conclusivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza () sta favorendo cambiamnel paese ma non ha modificato l’atavica difficoltà della pubblica amministrazione a spendere le risorse assegnate. Il richiamo al governo arriva dai magistrati delladeiche hanno esaminato tutti gli interveffettuati del primo semestre 2022, confermando il “conseguimento pressoché totale degliprevisti dal Piano”. Tuttavia a fronte di una “reazione positiva” delle amministrazioni centrali, restano “difficoltà notevoli nella capacità di spesa delle singole amministrazioni”. E per i magistrati ciò dimostra che “una maggiore disponibilità ed un maggior impiego di risorse non corrispondono automaticamente a reali capacità di sviluppo”. Non è ancora il momento di fare bilanci conclusivi ...

