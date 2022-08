La competizione russa per il controllo del Sahel e del continente africano (Di martedì 9 agosto 2022) L’Africa sembra essere tornata agli onori della cronaca e delle analisi: recentemente il viaggio del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Egitto, Uganda, Etiopia e Repubblica del Congo; oggi e fino all’11 agosto la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken. Ad onore del vero il continente africano non aveva mai cessato di essere al centro delle attenzioni di Europa e Stati Uniti, da un lato, Russia e Cina dall’altro – Pechino e Mosca, peraltro, in Africa perseguono interessi non così convergenti come ci si potrebbe aspettare. Una partita in cui, però, i governi africani vogliono avere un ruolo da protagonisti. Antony Blinken si era già recato in Africa lo scorso novembre, quando aveva visitato Kenya, Senegal e Nigeria nel tentativo di consolidare le relazioni con alcuni Stati africani e, soprattutto, di ripristinare il rapporto di ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) L’Africa sembra essere tornata agli onori della cronaca e delle analisi: recentemente il viaggio del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Egitto, Uganda, Etiopia e Repubblica del Congo; oggi e fino all’11 agosto la visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken. Ad onore del vero ilnon aveva mai cessato di essere al centro delle attenzioni di Europa e Stati Uniti, da un lato, Russia e Cina dall’altro – Pechino e Mosca, peraltro, in Africa perseguono interessi non così convergenti come ci si potrebbe aspettare. Una partita in cui, però, i governi africani vogliono avere un ruolo da protagonisti. Antony Blinken si era già recato in Africa lo scorso novembre, quando aveva visitato Kenya, Senegal e Nigeria nel tentativo di consolidare le relazioni con alcuni Stati africani e, soprattutto, di ripristinare il rapporto di ...

