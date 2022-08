La Cina prosegue le esercitazioni militari a Taiwan, che accusa: 'Stanno preparando l'invasione' (Di martedì 9 agosto 2022) A Taiwan proseguono le esercitazioni militari cinesi, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato anche oggi a organizzare le manovre congiunte ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Aproseguono lecinesi, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato anche oggi a organizzare le manovre congiunte ...

