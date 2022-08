La Cina circonda Taiwan: "Dieci navi, 45 jet". Scatta l'invasione? (Di martedì 9 agosto 2022) Non accenna a diminuire la tensione attorno a Taiwan. Pechino ha annunciato che le manovre militari attorno all'isola "proseguono" con un focus su operazioni congiunte "anti-sottomarino e attacchi navali". Nelle ultime ore il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito che 10 navi e 45 aerei dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono stati rilevati intorno allo spazio aereo dell'isola fino alle 17.00, ora locale. Sedici degli aerei rilevati hanno volato sulla parte est della linea mediana dello Stretto di Taiwan, ha aggiunto il ministero. Le forze armate di Taipei hanno monitorato la situazione e risposto a queste attività con aerei, navi militari e sistemi missilistici terrestri. Secondo Pechino, che parla attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Webin, le esercitazioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Non accenna a diminuire la tensione attorno a. Pechino ha annunciato che le manovre militari attorno all'isola "proseguono" con un focus su operazioni congiunte "anti-sottomarino e attacchi navali". Nelle ultime ore il ministero della Difesa diha riferito che 10e 45 aerei dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) sono stati rilevati intorno allo spazio aereo dell'isola fino alle 17.00, ora locale. Sedici degli aerei rilevati hanno volato sulla parte est della linea mediana dello Stretto di, ha aggiunto il ministero. Le forze armate di Taipei hanno monitorato la situazione e risposto a queste attività con aerei,militari e sistemi missilistici terrestri. Secondo Pechino, che parla attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Webin, le esercitazioni ...

