La Caporetto del Pd e la “storica” gaffe di Travaglio | confonde il generale Diaz con Cadorna…

(Di martedì 9 agosto 2022) “E ora la fantapolitica. Letta e i vicedisastri Franceschini, Guerini&C., comedopo, si dimettono. E nominano reggente del Pd l’unico leader che ancora scaldi il cuore del fu elettorato di sinistra: Bersani”. In questo passaggio dell’editoriale firmato oggi da Marcosu “Il Fatto Quotidiano” il popolare giornalista nel tentativo di portare acqua al mulino di Conte commette un errore da circoletto rosso, come direbbe Rino Tommasi, o da quinta elementare, diremmo noi.scivola su, Cadorna eUn commento in chiave, quello di, con tanto di “puntualmente ripresa dai social e diventata di tendenza anche su Twitter. “Vabbè, era Cadorna e non ...

Il fronte italiano alla storica disfatta didell'autunno1917 era guidato dal generale Luigi Cadorna , tra i principali artefici della débâcle. La terribile sconfitta portò a ...Una piccolaper Carlo Calenda che in questa indagine è collocato anche leggermente sotto ... I due temi principali responsabiliprogressivo aumento dell'astensione sono - in base al ... Travaglio e la gaffe sulle dimissioni di Armando Diaz dopo Caporetto Nel suo editoriale il direttore del Fatto Quotidiano ha ironizzato sulla strategia del Partito Democratico. Ma le imprecisioni storiche non sono passate inosservate ...Il direttore del Fatto, volendo ironizzare sul tira e molla e infine rottura del Pd di Letta con Azione di Calenda, è scivolato in una gaffe non da ...