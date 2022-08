La buona notizia è che lunedì Simeone non potrà fare gol al Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) Non sono pochi coloro i quali avrebbero qualcosa da ridire sulla programmazione del mercato del Napoli in entrata (che, attenzione, potrebbe anche essere finito oggi). Eppure c’è una enorme sottovalutazione del tempismo dell’operazione Petagna-Simeone, operazione che radiomercato dà praticamente per certa. lunedì prossimo, 15 agosto, il Napoli esordirà in campionato a Verona. E senza l’acquisto del Cholito, il Napoli se lo sarebbe trovato nuovamente come avversario. Non sarebbe stata una bella notizia se consideriamo i precedenti. Quando vede il Napoli, Simeone dà il meglio di sé. Resterà ahinoi scolpita per sempre la tripletta di Firenze quando il Napoli – in campo non in albergo – gettò l’opportunità di rimanere aggrappato alla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Non sono pochi coloro i quali avrebbero qualcosa da ridire sulla programmazione del mercato delin entrata (che, attenzione, potrebbe anche essere finito oggi). Eppure c’è una enorme sottovalutazione del tempismo dell’operazione Petagna-, operazione che radiomercato dà praticamente per certa.prossimo, 15 agosto, ilesordirà in campionato a Verona. E senza l’acquisto del Cholito, ilse lo sarebbe trovato nuovamente come avversario. Non sarebbe stata una bellase consideriamo i precedenti. Quando vede ildà il meglio di sé. Resterà ahinoi scolpita per sempre la tripletta di Firenze quando il– in campo non in albergo – gettò l’opportunità di rimanere aggrappato alla ...

