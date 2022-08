La bufala sul Premio Nobel Otto Warburg e la fantomatica dieta alcalina contro il cancro

Leggi su open.online

(Di martedì 9 agosto 2022) Circola un’immagine che ritrae uno scienziato tedesco di nomeH.che avrebbe ricevuto ilper la scoperta della causa primaria del. Il tutto viene accompagnato da un lungo testo dove si afferma che pochi conoscono questa «notizia che ha dell’incredibile», così come la presunta “ricetta” per evitare di contrarre il tumore denigrando la chemioterapia. Per chi ha fretta Lo scienziatoH.non ha vinto ilper la scoperta della causa primaria del. Non risulta che l’ambiente acido generi i tumori, mentre è noto sia una causa del tumore stesso. La cosiddetta “” per prevenire i tumori non risulta avere fondamento ...