La band metal post-apocalittica israeliana Illegal Mind pubblica l’EP “Forbidden Content”. (Di martedì 9 agosto 2022) di Collapse Agency. La band post-apocalittica Alternative metal di Tel Aviv, Israele,Illegal Mind, ha pubblicato l’EP “Forbidden Content”, con 2 video lyric su “Free” e “Bleeding Sky” e ha provato e scritto nuovo materiale. La band sta attualmente registrando il loro nuovo album e intende iniziare a pubblicare più singoli nel 2022. L’album sta guadagnando Leggi su freeskipper (Di martedì 9 agosto 2022) di Collapse Agency. LaAlternativedi Tel Aviv, Israele,, hato”, con 2 video lyric su “Free” e “Bleeding Sky” e ha provato e scritto nuovo materiale. Lasta attualmente registrando il loro nuovo album e intende iniziare are più singoli nel 2022. L’album sta guadagnando

RJ_Hellion : No, vabbè, le #BandMaid* hanno pubblicato il video del nuovo singolo Unleash dove, in versione anime, liberano il m… - VinterChampagne : @Albania_Etnica Non ci sono band metal piene di neri perché nello stesso periodo (poco dopo in verità) in cui si è… - MarcosPalermo : @4n1mo51t1som1n4 I SOAD sono una grandissima band e ho tutti i cd e hanno influenzato il mondo del metal con nuove… - AnatoliBoskov : Un certo numero di band della fine degli anni '70 proposero nuovi percorsi musicali, aprendo la strada a nuovi svil… - robyjuve_motley : RT @metal_it: ILLEGAL MIND, la metal band israeliana pubblica l'EP 'Forbidden Content' ?? LEGGI LA NEWS COMPLETA: -