Kepa o Navas? Giuntoli non ha dubbi: l'obiettivo del Napoli (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo aver trovato l'accordo per Salvatore Sirigu, che dovrebbe svolgere in giornata le visite mediche con il Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di un primo portiere su cui puntare. Non è detto che sia Meret, dunque, l'uomo tra i pali per la prossima stagione del Napoli: diversi nomi sono stati presi in considerazione, come Keylor Navas dal PSG e Kepa dal Chelsea. Navas-Napoli: l'aggiornamento L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fornito un aggiornamento sulla situazione portiere in casa azzurra tramite il proprio profilo Twitter. Secondo quanto scritto dal giornalista, l'obiettivo principale del ds Cristiano Giuntoli è proprio il numero 1 del Paris Saint-Germain. I colloqui tra le parti sono in corso e l'affare ...

