Juventus | trovato l’accordo | c’è uno scoglio da superare

tuttosport : '#VillarPerosa è la casa di famiglia, il luogo dove ci siamo sempre trovati tutti e dove la #Juventus ha trovato, a… - ZonaBianconeri : RT @Nicola88497380: Trovato il vice #Depay, sarà Dusan #Vlahovic. #juventus #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @xjuventus: ?? La #Juventus e il #ManchesterUnited hanno trovato l'accordo per il trasferimento di #Rabiot, ma il francese e il suo entou… - xjuventus : ?? La #Juventus e il #ManchesterUnited hanno trovato l'accordo per il trasferimento di #Rabiot, ma il francese e il… - Nicola88497380 : Trovato il vice #Depay, sarà Dusan #Vlahovic. #juventus #calciomercato -

I due club hannol'accordo dopo lunghe settimane di trattativa. Stretta di mano sulla base ...08 - Juve, Kostic già oggi a Torino (Simone Golia - Redazione gianlucadimarzio.com) Lasi ...Martedì mattina lahal'accordo con l' Eintracht Francoforte per l'arrivo a Torino di Filip Kostic : l'esterno sinistro serbo, come comunicato dal club tedesco, non verrà convocato per la Supercoppa ...La Juve avrà bisogno di migliorarsi in vista del prossimo anno, per questo motivo si sta cercando di trovare una sistemazione per Pellegrini.La Juventus nelle ultime ore è scatenata sul mercato. Oggi è arrivata la chiusura per Kostic dall’Eintracht Francoforte per 14 milioni più 3/4 di bonus e il giocatore potrebbe arrivare già in serata p ...