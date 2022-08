Juventus | tifosi scontenti del mercato? Il motivo è grave

(Di martedì 9 agosto 2022) Idellarischiano di esseredelbianconero; cerchiamo di andare a capire ilDopo due quarti posti consecutivi, laha bisogno di tornare a dominare la Serie A; missione per nulla semplice ma che la società vuole iniziare già dalcon una serie di innesti che possano andare a rinforzare, in maniera importante, la rosa a disposizione di Allegri. Dopo gli arrivi di Pogba, Bremer e Di Maria, la Juve è pronta ad inserire nuovi innesti di assoluta qualità. La sensazione è che, indipendentemente dagli acquisti, il tifoso bianconero sarà comunque insoddisfatto. Cerchiamo di capire il. LaPresse/Ansafoto/LaPressePartiamo da un presupposto; la società bianconera è al lavoro per accontentare Allegri ...

GiovaAlbanese : Ieri #Kostic ha salutato i tifosi dell'#Eintracht, ora vuole solo la #Juve. Nelle prossime 48 ore la #Juventus dovr… - GiovaAlbanese : Qui #VillarPerosa: i primi tifosi in attesa dell'apertura dei cancelli. #Juventus @Gazzetta_it - forumJuventus : (TS) 'Juventus: c'é l'affondo per Kostic, il giocatore ieri ha salutato i tifosi e il West Ham si è defilato'?… - ZonaBianconeri : RT @paolo_ann: Andamento abbonamenti squadre di #SerieA ad oggi, confronto con lo scorso anno …salta agli occhi il -25% della #juventus che… - paolo_ann : Andamento abbonamenti squadre di #SerieA ad oggi, confronto con lo scorso anno …salta agli occhi il -25% della… -

in delirio per Onana, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani e il ritorno di Lukaku . Quest'ultimo è stato un gran lavoro di diplomazia con il Chelsea. Poi, però, sono sfumati Bremer () e ...Ma non sono bastati cinque milioni di motivi per convincere Dries Mertens a voltare le spalle al 'suo' Napoli e proseguire la sua carriera alla, ritenuta daipartenopei la rivale più ...Viceversa, le squadre che più spesso hanno ottenuto i tre punti già nella prima giornata di Serie A risultano Juventus, Roma e Milan. Ad esclusione della stagione 2006-2007, in cui il club bianconero ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...