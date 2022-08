Juventus – Sassuolo (probabili formazioni e Tv) (Di martedì 9 agosto 2022) Sono finite le vacanze, il calcio sotto l’ombrellone ora lascerà il tempo che trova. Si torna in campo per la prima giornata di Serie A 22/23, che vedrà i bianconeri ospitare i neroverdi di Dionisi. Non è stato un bel precampionato per la truppa di Massimiliano Allegri, ma anche il Sassuolo arriva all’impegno con qualche dubbio. Juventus – Sassuolo si giocherà lunedì 15 agosto alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Precampionato complicato per i bianconeri. Solo una vittoria nelle amichevoli, ovvero contro il Chivas per 2-0. Poi il pareggio per 2-2 contro il Barcellona e infine le sconfitte pesanti contro Real Madrid e Atletico Madrid. Gare che hanno gettato sulla Vecchia Signora più ombre che luci. Il popolo bianconero non sta dormendo sogni tranquilli. Di base il precampionato del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) Sono finite le vacanze, il calcio sotto l’ombrellone ora lascerà il tempo che trova. Si torna in campo per la prima giornata di Serie A 22/23, che vedrà i bianconeri ospitare i neroverdi di Dionisi. Non è stato un bel precampionato per la truppa di Massimiliano Allegri, ma anche ilarriva all’impegno con qualche dubbio.si giocherà lunedì 15 agosto alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Precampionato complicato per i bianconeri. Solo una vittoria nelle amichevoli, ovvero contro il Chivas per 2-0. Poi il pareggio per 2-2 contro il Barcellona e infine le sconfitte pesanti contro Real Madrid e Atletico Madrid. Gare che hanno gettato sulla Vecchia Signora più ombre che luci. Il popolo bianconero non sta dormendo sogni tranquilli. Di base il precampionato del ...

