Juventus, Di Marzio: "Novità importanti per il mercato Bianconero" (Di martedì 9 agosto 2022) Juventus mercato- La Juventus continua la sua preparazione in vista del debutto in Serie A, il 15 Agosto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I Bianconeri non sono stati per nulla convincenti durante questo precampionato estivo. La Juventus continua il suo mercato in entrata, vuole essere in maniera indiscussa la regina della Serie A. Dopo gli acquisti di Pogba e Di Maria, la squadra non è ancora completa, mancano ancora dei tasselli evidenti. Uno di questi sarà colmato dall'arrivo di Filip Kostic, che atterrerà a Caselle in serata. Per la mediana si sonda sempre Leandro Paredes cui, il futuro è legato strettamente alla cessione di Fabian Ruiz al Psg. Per l'attacco sono stati fatti vari nomi, tra Morata e Muriel che sono tecnicamente insostenibili via le richieste alte dei loro rispettivi club, fino ...

