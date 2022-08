Juventus, CdS: “Bianconeri in grande emergenza fuori anche Szczesny” (Di martedì 9 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS, la Juventus è in grande crisi di infortuni dopo Pogba anche il portiere polacco è fuori dalle scene per settimane. “Non c’è pace per la Juve: a sei giorni dal debutto in campionato con il Sassuolo, l’infermeria accoglie un nuovo ospite. Si ferma, infatti, anche Wojciech Szczesny per «circa 20 giorni», a causa di una «lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra». “Il portiere polacco. Era uno dei più in forma, come dimostrato dalle grandi parate (su Koke e sul rigore di Joao Felix, in particolare) nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, che hanno evitato un passivo ancora peggiore ai Bianconeri. Ora è costretto allo stop per un problema muscolare eredità della tournée negli Stati ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, laè incrisi di infortuni dopo Pogbail portiere polacco èdalle scene per settimane. “Non c’è pace per la Juve: a sei giorni dal debutto in campionato con il Sassuolo, l’infermeria accoglie un nuovo ospite. Si ferma, infatti,Wojciechper «circa 20 giorni», a causa di una «lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra». “Il portiere polacco. Era uno dei più in forma, come dimostrato dalle grandi parate (su Koke e sul rigore di Joao Felix, in particolare) nell’amichevole contro l’Atletico Madrid, che hanno evitato un passivo ancora peggiore ai. Ora è costretto allo stop per un problema muscolare eredità della tournée negli Stati ...

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - infoitsport : Juventus, CdS: “Kostic ad un passo ad essere bianconero” - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: JACOBELLI: “Allegri già in discussione, è ora che - MondoBN : JACOBELLI: “Allegri già in discussione, è ora che - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Nodo ingaggio per Arthur, il Valencia si -