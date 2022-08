Juve, Rovella verso il prestito secco al Monza (Di martedì 9 agosto 2022) Rovella potrebbe ripartire subito per un prestito secco: sul centrocampista della Juve c’è l’interesse dal Monza Nicolò Rovella potrebbe ripartire subito per un prestito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve starebbe discutendo un prestito secco con l’ambiziosa neo promossa Monza. Ennesimo grande colpo quello dei lombardi, che stanno trattando anche l’arrivo di Petagna e Pablo Marì. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022)potrebbe ripartire subito per un: sul centrocampista dellac’è l’interesse dalNicolòpotrebbe ripartire subito per un. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lastarebbe discutendo uncon l’ambiziosa neo promossa. Ennesimo grande colpo quello dei lombardi, che stanno trattando anche l’arrivo di Petagna e Pablo Marì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

