John Travolta ricorda Olivia Newton-John: “Ti amo così tanto, per sempre tuo” (Di martedì 9 agosto 2022) “Mia cara Olivia, hai reso migliori le nostre vite. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo così tanto. Ci Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 9 agosto 2022) “Mia cara, hai reso migliori le nostre vite. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo. Ci Perizona Magazine.

matteosalvinimi : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny'.… - SkyTG24 : Morta Olivia Newton-John, l'addio di John Travolta alla sua partner in Grease - fanpage : Per ricordare ancora una volta #OliviaNewtonJohn ? - Kwonunivers : RT @perchetendenza: 'Your Danny': Per il post in memoria di #OliviaNewtonJohn pubblicato su Instagram da John Travolta - coralin1e : RT @RispostaLa: Il messaggio di John Travolta per #OliviaNewtonJohn ?? -