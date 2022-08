Italiani ebbri di politica

(Di martedì 9 agosto 2022) L’italiano è ciucco di, ogni tweet è un cicchetto, come il beone vive attaccato al bottiglione lui vive attaccato alla dichiarazione, non si interessa ad altro che allae dunque per attirare l’attenzione su un libro meritevole devo evidenziarne la componente. Per fortuna il diario del grande storico dell’arte Bernard Berenson, “Voci e riflessioni. 1941-1944” (La nave di Teseo), di arte ne contiene pochissima. E’ sostanzialmente un diario di guerra, trascorsa sulle colline di Firenze fra alcuni privilegi e molti patemi, perché quando ti cannoneggiano la casa e le schegge entrano in cucina mentre fai colazione (16 agosto 1944) i soldi servono a poco. Berenson era antifascista ma criticava lo Stato italiano a prescindere da Mussolini, a causa di un “tipo di governo francese centralizzato, imposto dal Piemonte e ...

