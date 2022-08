"Io sono stato il primo in Italia": Al Bano Carrisi, lo schiaffo ai rosiconi (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il lungo stop dovuto al Covid, dopo aver affrontato i lockdown, Al Bano Carrisi torna in pista. O meglio, torna in tour. Inarrestabile, il leone di Cellino, pronto a intrattenere il pubblico Italiano e internazionale. E così, ecco che Al Bano si confida a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui rivela che la figlia Jasmine lo segue in molte delle tappe in giro per il mondo. Ma non solo. Carrisi ha anche voluto rispondere alle critiche che, nel corso della sua lunghissima carriera, per certo non sono mai mancate: "Chi mi critica è perché non ha mai ascoltato le mie canzoni. Ho avuto successo con tanti brani", taglia corto mister Carrisi. "Ho sempre sperimentato più generi", afferma rivendicando con orgoglio di "essere stato il primo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il lungo stop dovuto al Covid, dopo aver affrontato i lockdown, Altorna in pista. O meglio, torna in tour. Inarrestabile, il leone di Cellino, pronto a intrattenere il pubblicono e internazionale. E così, ecco che Alsi confida a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui rivela che la figlia Jasmine lo segue in molte delle tappe in giro per il mondo. Ma non solo.ha anche voluto rispondere alle critiche che, nel corso della sua lunghissima carriera, per certo nonmai mancate: "Chi mi critica è perché non ha mai ascoltato le mie canzoni. Ho avuto successo con tanti brani", taglia corto mister. "Ho sempre sperimentato più generi", afferma rivendicando con orgoglio di "essereilin ...

