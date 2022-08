Invasione di Taiwan entro il 2024? Gli Usa | “Non cederemo a provocazioni”

(Di martedì 9 agosto 2022) Mentre proseguono per il sesto giorno consecutivo le esercitazioni militari avviate da Pechino intorno alle acque di, le autorità della Difesa dell’isola hanno effettuato una propria esercitazione per testare le capacità delle Forze armate di Taipei di difendersi da un possibile attacco cinese. L’isola è da giorni letteralmente circondata dall’Esercito di liberazione popolare che sta conducendo una serie massiccia di manovre militari a seguito della visita adella speaker della Camera rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, manovre definite “irresponsabili” da Taipei. Le forze armate cinesi hanno anche fatto sapere attraverso il social network Weibo che continueranno “a organizzare manovre congiunte orientate al combattimento via mare e via aerea”, concentrandosi su “operazioni di contenimento e sicurezza congiunta”. Di fronte ...

