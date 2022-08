Introdurre il docente esperto è il minimo che si possa fare per ridare vita alla scuola (Di martedì 9 agosto 2022) È finalmente giunta nel mondo della scuola un’innovazione che rompe l’egualitarismo che ha governato la percezione e l’autopercezione della categoria degli insegnanti dagli anni settanta ad oggi, almeno nel nostro Paese. La figura introdotta è quella del “docente esperto”, quando l’unico avanzamento di carriera previsto da decenni è quello dell’anzianità. Per raggiungere la qualifica occorrono tre cicli di formazione triennale al termine dei quali ci sarà un avanzamento stipendiale stabile. Il numero di docenti che raggiungerà questo obiettivo, a regime, sarà di 32.000 persone, quindi stiamo parlando di quattro persone per scuola. La figura esiste già in altri Paesi. Ad esempio in Francia è consolidata da decenni quella del professore “agrégé”, un/a docente che ha superato un concorso bandito dallo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) È finalmente giunta nel mondo dellaun’innovazione che rompe l’egualitarismo che ha governato la percezione e l’autopercezione della categoria degli insegnanti dagli anni settanta ad oggi, almeno nel nostro Paese. La figura introdotta è quella del “”, quando l’unico avanzamento di carriera previsto da decenni è quello dell’anzianità. Per raggiungere la qualifica occorrono tre cicli di formazione triennale al termine dei quali ci sarà un avanzamento stipendiale stabile. Il numero di docenti che raggiungerà questo obiettivo, a regime, sarà di 32.000 persone, quindi stiamo parlando di quattro persone per. La figura esiste già in altri Paesi. Ad esempio in Francia è consolidata da decenni quella del professore “agrégé”, un/ache ha superato un concorso bandito dallo ...

