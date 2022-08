Intel va a Nord. Botta e risposta tra i sindacati siciliani e Giorgetti (Di martedì 9 agosto 2022) Affermazioni “destituite di ogni fondamento”. È durissima la replica di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e numero due della Lega, agli attacchi provenienti dalla Sicilia, in particolare da Catania, dopo la presunta bocciatura di Catania come sede del nuovo stabilimento del colosso statunitense Intel in Italia che dovrebbe sorgere in Piemonte o in Veneto. LA RIVELAZIONE DI REUTERS Nei giorni scorsi, l’agenzia di stampa Reuters ha rivelato che l’Italia è “vicina” a firmare un accordo con Intel per la costruzione di un impianto di assemblaggio e confezionamento (packaging) dei semiconduttori. Dopo oltre un anno di trattative, il governo di Mario Draghi punta a chiudere la pratica entro fine agosto, prima delle elezioni del 25 settembre, permettendo al colosso statunitense di avviare i lavori. L’investimento vale ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Affermazioni “destituite di ogni fondamento”. È durissima la replica di Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico e numero due della Lega, agli attacchi provenienti dalla Sicilia, in particolare da Catania, dopo la presunta bocciatura di Catania come sede del nuovo stabilimento del colosso statunitensein Italia che dovrebbe sorgere in Piemonte o in Veneto. LA RIVELAZIONE DI REUTERS Nei giorni scorsi, l’agenzia di stampa Reuters ha rivelato che l’Italia è “vicina” a firmare un accordo conper la costruzione di un impianto di assemblaggio e confezionamento (packaging) dei semiconduttori. Dopo oltre un anno di trattative, il governo di Mario Draghi punta a chiudere la pratica entro fine agosto, prima delle elezioni del 25 settembre, permettendo al colosso statunitense di avviare i lavori. L’investimento vale ...

ciccioetna : “Il ministro leghista fa fuori Catania: Intel investirà al nord” - palermo24h : “Il ministro leghista fa fuori Catania: Intel investirà al nord” - LiveSiciliaCT : “Il ministro leghista fa fuori Catania: Intel investirà al nord” - Mari19660 : RT @DevotoGennaro: Il governo investe il 40% dei fondi per aprire al nord... agenda Draghi Adnkronos: Fabbrica Intel in Italia, pronto l'ac… - sidewayseye : RT @DevotoGennaro: Il governo investe il 40% dei fondi per aprire al nord... agenda Draghi Adnkronos: Fabbrica Intel in Italia, pronto l'ac… -