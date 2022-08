Ingerenze e disinfo russe prima del voto Il Copasir ancora al lavoro

Leggi su formiche

(Di martedì 9 agosto 2022) Mario Draghi era stato chiaro durante il suo intervento al Senato pronunciato poche oredi salire al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni da presidente del Consiglio. “Dobbiamo aumentare gli sforzi per combattere le interferenze da parte della Russia e delle altre autocrazie nella nostra politica, nella nostra società”, aveva detto non lasciando spazio a dubbi: come sottolineato su Formiche.net, il fatto che servano sforzi per “combattere le interferenze” suggerisce che queste non siano soltanto un’ipotesi ma che anzi siano questione attuale. In questo quadro e a poche settimane dalle elezioni, con ombresulla crisi politica italiano, è “indispensabile” che ilsia “pienamente operativo e pronto ad attivarsi in condizione di necessità”, ha dichiarato Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del ...