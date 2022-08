Incidente mortale: auto contro moto, perde la vita giovane centauro (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un motociclista di 23 anni, di Arzano, è morto ieri sera poco prima delle 23.30 in un Incidente stradale a Casavatore. La moto guidata dal giovane, secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, si è scontrata contro un’auto, in viale Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e personale del 118. Il giovane è morto sul colpo. le cause dell’Incidente sono in corso di accertamento e l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che si trova per l’autopsia all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unciclista di 23 anni, di Arzano, è morto ieri sera poco prima delle 23.30 in unstradale a Casavatore. Laguidata dal, secondo quanto si è appreso dai Carabinieri, si è scontrataun’, in viale Guglielmo Marconi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e personale del 118. Ilè morto sul colpo. le cause dell’sono in corso di accertamento e l’rità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma che si trova per l’psia all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

