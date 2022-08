Incendi 2022, arriva il drone solare per la caccia ai roghi (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – arriva il primo drone solare italiano che rileva tempestivamente Incendi o anche piccoli focolai. Si chiama ‘FireHound Zero’, ha la forma di un piccolo aeroplano e, grazie alle celle fotovoltaiche collocate sulle ali, di giorno può volare autonomamente senza sosta per oltre 8 ore. Riesce a monitorare superfici di circa 500 ettari all’ora con un sofisticato sensore all’infrarosso, fornendo alla centrale di controllo le coordinate precise di roghi anche di ridotte dimensioni (addirittura 30-40 centimetri di diametro, come un falò di campeggiatori) prima che l’Incendio divampi e causi danni irreparabili. Nel 2021, secondo i dati della piattaforma europea Effis, in tutta Italia sono andati in fumo oltre 1.500 chilometri quadrati di boschi e foreste, spesso in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) –il primoitaliano che rileva tempestivamenteo anche piccoli focolai. Si chiama ‘FireHound Zero’, ha la forma di un piccolo aeroplano e, grazie alle celle fotovoltaiche collocate sulle ali, di giorno può volare autonomamente senza sosta per oltre 8 ore. Riesce a monitorare superfici di circa 500 ettari all’ora con un sofisticato sensore all’infrarosso, fornendo alla centrale di controllo le coordinate precise dianche di ridotte dimensioni (addirittura 30-40 centimetri di diametro, come un falò di campeggiatori) prima che l’o divampi e causi danni irreparabili. Nel 2021, secondo i dati della piattaforma europea Effis, in tutta Italia sono andati in fumo oltre 1.500 chilometri quadrati di boschi e foreste, spesso in ...

Agenzia_Ansa : La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei. Le immagini satellitari del sistema di… - enpaonlus : I cacciatori non intendono fermarsi nemmeno difronte agli incendi devastanti. Le Regioni mostrano disprezzo per le… - Agenzia_Ansa : Record di incendi in Unione europea. Dal 1° gennaio a oggi i roghi hanno avvolto un'area di 600mila ettari, più del… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei. Le immagini satellitari del sistema di monit… - LocalPage3 : Incendi 2022, arriva il drone solare per la caccia ai roghi -