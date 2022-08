In Italia 43.084 casi Covid e 177 morti. Tasso di positività al 15,8% (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nella giornata di oggi, 9 agosto 2022, sono 43.084 i nuovi casi di Covid, contro gli 11.976 di ieri ma soprattutto i 64.861 di martedì scorso. I tamponi processati sono 272.495 (ieri 75.602) con un Tasso di positività che rimane stabile al 15,8%. I decessi sono 177 nelle ultime 24 ore (ieri 113), per un totale di 173.426 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive calano di 8 unità (ieri -3) diventando in tutto 331 con 38 ingressi del giorno. In discesa anche i ricoveri ordinari, meno 236 unità (ieri +126), per un totale di 8.816. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi Covid è la Lombardia con 5.474 nuovi contagi seguita da Veneto (+5.429), ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in. Nella giornata di oggi, 9 agosto 2022, sono 43.084 i nuovidi, contro gli 11.976 di ieri ma soprattutto i 64.861 di martedì scorso. I tamponi processati sono 272.495 (ieri 75.602) con undiche rimane stabile al 15,8%. I decessi sono 177 nelle ultime 24 ore (ieri 113), per un totale di 173.426 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive calano di 8 unità (ieri -3) diventando in tutto 331 con 38 ingressi del giorno. In discesa anche i ricoveri ordinari, meno 236 unità (ieri +126), per un totale di 8.816. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùè la Lombardia con 5.474 nuovi contagi seguita da Veneto (+5.429), ...

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 agosto: 43.084 nuovi casi, i morti sono 177 - robertopontillo : #Covid19 dati di oggi , in crescita i nuovi contagi in Italia: 43.084 nelle ultime 24 ore contro gli 11.976 precede… - sole24ore : ?? #Covid, oggi in #Italia 43.084 nuovi casi e 177 vittime - TgrRai : #Covid19, in crescita i nuovi contagi in Italia: 43.084 nelle ultime 24 ore contro gli 11.976 precedenti. 272.495… -