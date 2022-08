Immissioni in ruolo dirigenti scolastici, istanze dal 9 al 12 agosto: 317 posti disponibili. AVVISO (Di martedì 9 agosto 2022) Dal 9 al 12 agosto i dirigenti scolastici potranno presentare l'istanza per l'immissione in ruolo: in palio ci sono 317 posti vacanti e disponibili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 agosto 2022) Dal 9 al 12potranno presentare l'istanza per l'immissione in: in palio ci sono 317vacanti e. L'articolo .

lacittanews : Di redazione Dal 9 al 12 agosto i dirigenti scolastici potranno presentare l’istanza per l’immissio… - scuolainforma : Immissioni in ruolo DS 2022/23, avviso del Ministero dell’Istruzione - orizzontescuola : Immissioni in ruolo dirigenti scolastici, istanze dal 9 al 12 agosto: 317 posti disponibili AVVISO - LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2022, vincolo triennale per i neoassunti: quando scatta e quali deroghe - zazoomblog : Immissioni in ruolo docenti 2022 vincolo triennale per i neoassunti: quando scatta e quali deroghe - #Immissioni… -