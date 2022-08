Ilary Blasi si rifugia sulle Dolomiti… lontano da tutti

(Di martedì 9 agosto 2022) Dopo il mare i monti.si è concessa una fresca pausa estiva tra le montagne delle Dolomiti dove posta felice e serena con shorts e scarponcini. Ha lasciato la villa di Sabaudia a Francesco Totti che sta trascorrendo qualche giorno di mare con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. A pochi chilometri da lui c’è la sua nuova fiamma che ha preso un appartamento in affitto per stare vicino al Capitano. I paparazzi non li perdono di vista nella speranza che i due si facciano beccare alla luce del sole, anche se un accordo prevede l’uscita allo scoperto solo dopo che i termini della separazione saranno definiti. E tra fotografi appostati a Roma e quelli a Sabaudia,ha scelto di fuggire in montagna per cercare un po’ di tranquillità. Posta con gli scarponcini ai piedi e mostra scorci sexy tra le ...

Berretto calato sulla fronte, sguardo intenso e sorriso in camera. O invece, occhi puntati verso l'orizzonte, tesi a un domani da inventare. Gli scatti di, in vacanza sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige, pubblicati sui social - 'Bella come il sole', commenta Laura Chiatti, 'Reginetta dello scarponcino', annota Nicola Savino - sono ...La fine del matrimonio di Francesco Totti eè sicuramente il gossip dell'estate.