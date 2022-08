Ilary Blasi a Cortina, mistero su una foto poi rimossa: ecco quale è (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha scelto la via del silenzio dopo la diffusione della notizia della separazione dalla moglie. Ilary Blasi, al contrario, è diventata più attiva sui social. Dopo l’annuncio della rottura la conduttrice ha preso a pubblicare scatti con maggiore frequenza. Ai followers sta raccontando minuto dopo minuto la sua quotidianità in vacanza: dal safari fotografico nel Parco del Serengeti in Tanzania al magnifico soggiorno a Zanzibar, dalla spiaggia di Sabaudia al trekking tour sulle Dolomiti. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti in aeroporto insieme a una donna, mistero si infittisce: ecco le foto Ilary Blasi ha pubblicato nuove foto sui social che la ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha scelto la via del silenzio dopo la diffusione della notizia della separazione dalla moglie., al contrario, è diventata più attiva sui social. Dopo l’annuncio della rottura la conduttrice ha preso a pubblicare scatti con maggiore frequenza. Ai followers sta raccontando minuto dopo minuto la sua quotidianità in vacanza: dal safarigrafico nel Parco del Serengeti in Tanzania al magnifico soggiorno a Zanzibar, dalla spiaggia di Sabaudia al trekking tour sulle Dolomiti. (continua a leggere dopo le) leggi anche l’articolo —> Totti in aeroporto insieme a una donna,si infittisce:leha pubblicato nuovesui social che la ...

