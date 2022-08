Il turismo in EL Salvador è alimentato dai Bitcoin (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Organizzazione Mondiale del turismo comunica che El Salvador è uno dei 15 Paesi che sono riusciti a riportare le entrate turistiche ai livelli precedenti alla pandemia. “Questo è dovuto aI Bitcoin, al surf e alla riduzione della criminalità” è stato il commento del Presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Ma la normativa di estremo favore nei confronti delle criptovalute attuata dal governo di San Salvador, sta mettendo a rischio il bilancio del paese centroamericano, visto il crollo del mercato degli ultimi mesi. Nessun problema per il presidente Bukele, che anzi dichiara di aver fatto scorta di BTC proprio in virtù delle basse valutazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Organizzazione Mondiale delcomunica che Elè uno dei 15 Paesi che sono riusciti a riportare le entrate turistiche ai livelli precedenti alla pandemia. “Questo è dovuto aI, al surf e alla riduzione della criminalità” è stato il commento del Presidente di El, Nayib Bukele. Ma la normativa di estremo favore nei confronti delle criptovalute attuata dal governo di San, sta mettendo a rischio il bilancio del paese centroamericano, visto il crollo del mercato degli ultimi mesi. Nessun problema per il presidente Bukele, che anzi dichiara di aver fatto scorta di BTC proprio in virtù delle basse valutazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

