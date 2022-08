Il terzo polo? De Angelis stronca la trattativa tra Renzi e Calenda

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - marattin : Tante persone ragionevoli chiedono un’alternativa tra la destra populista e la sinistra confusionaria. Il Terzo Pol… - CinziaEmanuelli : @elevisconti E chi doveva far parte del terzo polo? Questi erano nel progetto fin dall’inizio. Se forse fosse sfug… - Luisa_balu77 : @MaleficoRojo Anch'io non gradisco l'idea ma se Matteo Renzi pensa sia la cosa più giusta da fare... Noi dobbiamo a… -

E poi punzecchiando l'eventualecentrista, aggiunge: "Il centro non è un accordo politico per avere alcuni posti in Parlamento ma una scelta che viene fatta 365 giorni l'anno".Matteo Renzi e Carlo Calenda si sono sentiti ieri e oggi riparleranno, ha detto lo stesso leader di Azione mentre per il leader di Italia Viva è 'Calenda che deve decidere se fare o no l'accordo con ...Ho sempre saputo che Letta fosse molto amico della Meloni, ma non pensavo così tanto». Il Terzo Polo non è una chimera C’è l’anima del Paese dei nostri figli nel progetto del Terzo Polo, non una tris ...Noi siamo disponibili a stare in squadra perchè il Terzo polo sarebbe la grande sorpresa delle elezioni e solo con un terzo Polo forte si potrà chiedere a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi". "La guid ...