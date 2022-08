Il rompiscatole. Di Battista non c’è, e nessuno lo voleva (Di martedì 9 agosto 2022) Grillo non lo sopporta da tempo: “È uno che dice quel che vuole e poi se ne va”. Il fastidio di chi, mentre lui se ne lavava le mani, se le sporcava. Ma è anche una faccenda di poltrone Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 agosto 2022) Grillo non lo sopporta da tempo: “È uno che dice quel che vuole e poi se ne va”. Il fastidio di chi, mentre lui se ne lavava le mani, se le sporcava. Ma è anche una faccenda di poltrone

