Il prezzo di benzina e gasolio scende ancora e torna al si sotto dei valori antecedenti alla guerra in Ucraina (Di martedì 9 agosto 2022) Un po’ di sollievo per i portafogli di chi viaggia e una notizia positiva in funzione del contrasto all’inflazione. Il prezzo di benzina e gasolio è tornato sui valori precedenti all’invasione russa dell’Ucraina. È quanto emerge dai dati di monitoraggio sulla rete dei distributori del ministero dello Sviluppo Economico. I dati, aggiornati alle 8 di ieri mattina, segnalano un prezzo medio nazionale della benzina in modalità self di 1,823 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,812 e 1,837 euro/litro (no logo 1,823). Il prezzo medio del diesel self è invece a 1,807 euro/litro, con le compagnie tra 1,798 e 1,815 euro/litro (no logo 1,807). “Finalmente la benzina scende sotto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Un po’ di sollievo per i portafogli di chi viaggia e una notizia positiva in funzione del contrasto all’inflazione. Ildito suiprecedenti all’invasione russa dell’. È quanto emerge dai dati di monitoraggio sulla rete dei distributori del ministero dello Sviluppo Economico. I dati, aggiornati alle 8 di ieri mattina, segnalano unmedio nazionale dellain modalità self di 1,823 euro/litro con i diversi marchi compresi tra 1,812 e 1,837 euro/litro (no logo 1,823). Ilmedio del diesel self è invece a 1,807 euro/litro, con le compagnie tra 1,798 e 1,815 euro/litro (no logo 1,807). “Finalmente lail ...

