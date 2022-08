Il piano del centrodestra sulle tasse, così prepara la rivoluzione fiscale (Di martedì 9 agosto 2022) Il centrodestra lavora alla rivoluzione fiscale. Il programma della coalizione sta prendendo forma e un capitolo fondamentale è proprio quello riservato alla riforma del fisco. Niente nuove tasse è il mantra dei partiti - senza fare promesse irrealizzabili. Un punto fondamentale è quello che riguarda la flat tax al 15%, che - assicura Matteo Salvini - «vogliamo estendere anche ai dipendenti. Ci possiamo riuscire in 5 anni. Ci sono già persone che la pagano e sono le partite Iva». Ricordando che «a sinistra propongono più tasse», il segretario della Lega rimarca: «Il centrodestra ne propone di meno». Il leader del Carroccio ricorda tra le priorità anche la pace fiscale, con «la rottamazione delle cartelle di Equitalia e interventi diretti per aiutare gli italiani ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Illavora alla. Il programma della coalizione sta prendendo forma e un capitolo fondamentale è proprio quello riservato alla riforma del fisco. Niente nuoveè il mantra dei partiti - senza fare promesse irrealizzabili. Un punto fondamentale è quello che riguarda la flat tax al 15%, che - assicura Matteo Salvini - «vogliamo estendere anche ai dipendenti. Ci possiamo riuscire in 5 anni. Ci sono già persone che la pagano e sono le partite Iva». Ricordando che «a sinistra propongono più», il segretario della Lega rimarca: «Ilne propone di meno». Il leader del Carroccio ricorda tra le priorità anche la pace, con «la rottamazione delle cartelle di Equitalia e interventi diretti per aiutare gli italiani ...

