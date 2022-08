Il nuovo coro dei tifosi del Chelsea per Koulibaly | VIDEO (Di martedì 9 agosto 2022) Kalidou Koulibaly è già idolo dei tifosi del Chelsea, che hanno dedicato all'ex difensore del Napoli un coro personalizzato: il VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Kalidouè già idolo deidel, che hanno dedicato all'ex difensore del Napoli unpersonalizzato: il

PianetaMilan : Il nuovo coro dei tifosi del @ChelseaFC per @kkoulibaly26 | #VIDEO - #ChelseaFC #Chelsea #CFC #Koulibaly - legio93 : Nuovo coro: ti sta scomparendo il Tanganga, Tanganga tra le chiappe. Cit @sferaebbasta #AsRoma - Vale96L : ieri ci stava di nuovo quella bandiera schifosa fascista in Sud, quello è un problema e non un semplice coro fatto partire da altri settori - Cosimodeimedic1 : Nuovo look di Salvini, per questa campagna elettorale: viso glabro. Così si risparmia che, ad ogni suo intervento,… - Bea91244242 : @LaBombetta76 @Flv64177660 @Resistenza1967 1)non esiste studio che dimostri la non cancerogenicita 2)sulla possibil… -