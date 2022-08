"Il nemico alle porte", Annaud al massimo della forma: non fa rimpiangere Sergio Leone (Di martedì 9 agosto 2022) IL nemico alle porte Sky Cinema 2 ore 23. Con Jude Law, Ed Harris e Joseph Fiennes. Regia di Jean Jacques Annaud. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Nel primo anno di guerra i tedeschi attaccano Stalingrado e credono d'averla conquistata. Ma i russi guidati da Nikita Kruscev organizzano una resistenza casa per casa e danno durissimo filo da torcere. Uno degli eroi della resistenza è un infallibile cecchino che appostato tra le rovine fa strage di nemici. E' talmente micidiale che i tedeschi decidono di far venire dalla Germania un tiratore altrettanto temibile per neutralizzarlo. Resa dei conti fra i due assassini nelle macerie coperte di neve. PERCHÈ VEDERLO Perché il regista, Annaud ("Il nome della rosa") è qui al massimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) ILSky Cinema 2 ore 23. Con Jude Law, Ed Harris e Joseph Fiennes. Regia di Jean Jacques. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Nel primo anno di guerra i tedeschi attaccano Stalingrado e credono d'averla conquistata. Ma i russi guidati da Nikita Kruscev organizzano una resistenza casa per casa e danno durissimo filo da torcere. Uno degli eroiresistenza è un infallibile cecchino che appostato tra le rovine fa strage di nemici. E' talmente micidiale che i tedeschi decidono di far venire dalla Germania un tiratore altrettanto temibile per neutralizzarlo. Resa dei conti fra i due assassini nelle macerie coperte di neve. PERCHÈ VEDERLO Perché il regista,("Il nomerosa") è qui al...

