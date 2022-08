Il libro che immaginò, dieci anni fa, la vittoria dell’ultradestra italiana (Di martedì 9 agosto 2022) Quanto leggerete tra poco è il frutto della mia fantasia o meglio degli incubi che mi assalirono dopo la vittoria del sindaco Gianni Alemanno a Roma. Il mio punto di vista non era quello di un giornalista distaccato: ero stato consigliere comunale nella prima consiliatura di Francesco Rutelli che aveva preso in mano una città sfasciata e dominata dalle filiere clientelari del malaffare, sconfiggendo la destra missina di Gianfranco Fini, e l’aveva guidata in un percorso di modernizzazione inclusiva poi proseguita dalle giunte Veltroni. Al termine di un ciclo di governo della sinistra, con due dei suoi migliori leader, la città si era consegnata nelle mani di quella destra che aveva sconfitto quindici anni prima. Era tornato Rutelli, al posto di Fini c’era Alemanno, ma questa volta aveva vinto la destra, sfondando nelle grandi periferie ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 agosto 2022) Quanto leggerete tra poco è il frutto della mia fantasia o meglio degli incubi che mi assalirono dopo ladel sindaco GiAlemanno a Roma. Il mio punto di vista non era quello di un giornalista distaccato: ero stato consigliere comunale nella prima consiliatura di Francesco Rutelli che aveva preso in mano una città sfasciata e dominata dalle filiere clientelari del malaffare, sconfiggendo la destra missina di Gianfranco Fini, e l’aveva guidata in un percorso di modernizzazione inclusiva poi proseguita dalle giunte Veltroni. Al termine di un ciclo di governo della sinistra, con due dei suoi migliori leader, la città si era consegnata nelle mani di quella destra che aveva sconfitto quindiciprima. Era tornato Rutelli, al posto di Fini c’era Alemanno, ma questa volta aveva vinto la destra, sfondando nelle grandi periferie ...

