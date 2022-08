Il dramma di Marco Mengoni | colpito dalla stessa malattia di un altro famoso cantante | una dura lotta

(Di martedì 9 agosto 2022)è uno dei cantanti più amati in Italia. Dietro grande successo c’è anche tanta sofferenza. Ilè affetto da una patologia che lo accomuna ad unfamosissimo.(fonte web)è uno dei cantanti più amati dal pubblico. Ha iniziato la sua carriera, partendo da X Factor, vincendo l’edizione del 2009. Ha poi firmato un contratto discografico con la Sony Musica. Non solo,ha anche partecipato per due volte al festival di Sanremo: nel 2010, aggiudicandosi il terzo posto con “Credimi ancora” e nel 2013, risultando il vincitore con “L’essenziale”. Di certo, quest’ultima, una delle sue canzoni più famose e amate in assoluto dai suoi fan. Ad oggi ilè impegnato ...

prokofiev95 : @paolonederoma @Marco_Darus @SkyTG24 L'affare Makropulos di Janácek andò in scena nel 1926. Alle disquisizioni filo… - Marco_Evang : Il dramma dell'#Italia è che se Rino Gaetano fosse vivo probabilmente dovrebbe riscrivere quel capolavoro che è 'Ai… - lomazzos : @Marco_1991__ @Agenzia_Ansa Rischiando una guerra nucleare. Il dramma è che i 'leccaculo' europei ci porteranno all… - Marco_1991__ : @Nemo2Ego @matteosalvinimi Ecco lo avevo previsto... É arrivata la caxxata... Intanto dimmi ... Ti sei mai trovato… - marco_malanga : RT @11Giuliano: Tragedia: Bimbo di quindici mesi colpito da malore fatale. Bimbo muore improvvisamente. Vano ogni tentativo di rianimarlo.… -

Fortementein.com

Di fronte a questoquotidiano, è doveroso ristabilire il principio elementare che in Italia ... dati che per esempio mostrano una riduzione degli sbarchi maggiori con il ministro del Pd...Emanuele ed Eleonora morti per un incidente in moto: ildei due fidanzati toscani, lasciano ... 'Un ragazzo generoso e un collaboratore prezioso', racconta il parroco di Sant'Eulalia don... Marco Giallini, “sarei morto”, il racconto straziante del dramma devastante Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ha lottato per 24 ore nel reparto di Rianimazione tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta. Remesha Martin Elvis King, 31 anni, è deceduto all'ospedale Brotzu di Cagliari, ...