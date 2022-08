Il congedo di paternità sarà concesso anche ai dipendenti della pubblica amministrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Dieci giorni di diritto: a seguitonascita di un figlio, del decesso di quest’ultimo o dell’adozione o di un affidamento di un minore. È il periodo deldi, utilizzabile in un periodo compreso fra i primi dieci giorni di vita del bambino oppure, in alternativa, dalla 28esima settimana di gravidanza. A partire dal 13 agosto questa misura, riservata finora solo aidel settore privato, verrà estesaai colleghi. Lo ha stabilito il decreto 105 del 2022,to il 29 luglio su la Gazzetta Ufficiale. Ildiè stato introdotto in Italia nel 2012, in seguito alla Direttiva Europea 2010/18. All’inizio era previsto un ...