"Il centrodestra vince. Ma a Palazzo Chigi...": Mughini, clamoroso colpo di scena dopo il voto (Di martedì 9 agosto 2022) «Spiegami perché Renzi ora è un infetto...». Già, perché? Occhiali catarifrangenti, sorriso triste, parole come ali di farfalla, Giampiero Mughini è in modalità politica. Con la sensazione che i liberali siano koala in estinzione, il nostro intellettuale percorre la via accidentata delle urne, partendo dall'utopia del "grande centro". Caro Mughini, sull'Huffington Post, hai scritto recentemente un editoriale in cui dichiari, da liberale deluso da Calenda, un'intenzione di voto per Renzi (che ha rifiutato le avance di Berlusconi). Subito dopo, però, Calenda deve averti ascoltato. E dall'Annunziata su Raitre ha dichiarato di mollare il Pd. E quindi? «Quindi, a questo punto, è molto probabile che Calenda si allei con Renzi in questo grande terzo polo riformista e liberale, di cui la nostra democrazia ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) «Spiegami perché Renzi ora è un infetto...». Già, perché? Occhiali catarifrangenti, sorriso triste, parole come ali di farfalla, Giampieroè in modalità politica. Con la sensazione che i liberali siano koala in estinzione, il nostro intellettuale percorre la via accidentata delle urne, partendo dall'utopia del "grande centro". Caro, sull'Huffington Post, hai scritto recentemente un editoriale in cui dichiari, da liberale deluso da Calenda, un'intenzione diper Renzi (che ha rifiutato le avance di Berlusconi). Subito, però, Calenda deve averti ascoltato. E dall'Annunziata su Raitre ha dichiarato di mollare il Pd. E quindi? «Quindi, a questo punto, è molto probabile che Calenda si allei con Renzi in questo grande terzo polo riformista e liberale, di cui la nostra democrazia ha ...

