giure99 : Riflessione del mattino Letta voleva il campo largo: ha avvelenato i campi. - zazoomblog : Il campo avvelenato del centrosinistra - #campo #avvelenato #centrosinistra - UnUltras : Una coriacea #juventus prende 4 ?? dall'#AtleticoMadrid. #Morata col dente avvelenato ne fa 3 in scioltezza. A Ferra… - JMennemonic : @stefanoc1988 @GGaldi7 @Giovanni_2712 @acmilan Nessuno sta avvelenato, fa semplicemente ridere che vi mettiate a fa… -

La Stampa

... "Quei programmi in stile televendita che trasformano i politici in imbonitori" L'analisi / 2 " Ildel centrosinistra Il caso " I dubbi di Calenda Il retroscena " 5Stelle, fuga dalle ...Dei 70 miliardi di dollari messi innel 2020 dalle istituzioni pubbliche, solo 18, ossia il ... rischiando di trasformare ciò che definiamo solidarietà in un boccone. È risaputo ... Il campo avvelenato del centrosinistra Sono 50 le mucche che si sono accasciate a terra e sono morte nel giro di pochi minuti a Sommariva del Bosco, in Piemonte. Probabilmente gli animali sono rimasti intossicati da un cereale, il sorgo, d ...Alla fine sono una settantina le vacche di razza piemontese e valdostana morte nel campo. Una disgrazia al momento senza un perché, anche se il sospetto è che si tratti di avvelenamento da sorgo.