Il blocco degli screenshot e le altre nuove funzioni di WhatsApp (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Uscire silenziosamente dai gruppi, scegliere chi può vedere quando si è online e anche il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta. Sono le nuove funzioni di WhatsApp, annunciate questa mattina dal founder e CEO di Meta Mark Zuckerberg. "Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona" ha scritto Zuckerberg in un post su Facebook. Uscire silenziosamente dai gruppi "Ci piacciono le ...

