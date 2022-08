Il blitz dell’FBI a Mar-a-Lago innesca l’escalation giudiziaria contro Trump (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le gravi accuse di inadempienza ai doveri del presidente, omissione di atti d’ufficio – e di sostanziale complicità con gli assalitori più violenti del Congresso – lanciate nel corso dell’ultima udienza pubblica della Commissione d’inchiesta della Camera sull’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio, ora l’ex presidente Donald Trump è di nuovo nei guai. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le gravi accuse di inadempienza ai doveri del presidente, omissione di atti d’ufficio – e di sostanziale complicità con gli assalitori più violenti del Congresso – lanciate nel corso dell’ultima udienza pubblica della Commissione d’inchiesta della Camera sull’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio, ora l’ex presidente Donaldè di nuovo nei guai. InsideOver.

RaiNews : Il video del blitz notturno nel resort dell'ex presidente - insideoverita : Il blitz dell’FBI a Mar-a-Lago innesca l’escalation giudiziaria contro Trump - RI_news3 : Il “deep state” prova a fermare la candidatura di Trump. Blitz dell’Fbi nella sua residenza, sequestrati documenti: - GMorenghi : Blitz dell’Fbi nella casa di #Trump in Florida: perquisita la cassaforte, portati via documenti. L’ex presidente: a… - JohnTitor00000 : @Densepistrophei Aggiungo anche che sia normale un blitz dell’FBI nella casa privata di un ex presidente… neanche a… -