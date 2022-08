I big M5s esclusi dalle Parlamentarie. E per Di Maio svolta animalista (Di martedì 9 agosto 2022) Si è chiuso alle 14 dell’8 agosto il termine per la presentazione delle autocandidature sul sito del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Le Parlamentarie che decreteranno i nomi candidati ufficiali dovrebbero tenersi dopo Ferragosto, forse già il 16 agosto. Quasi 2mila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche: 1165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri. Ma la notizia vera è l’assenza dalla lista di 3 big pentastellati: si tratta di Rocco Casalino, Alessandro Di Battista e Virginia Raggi. Rocco Casalino Lo spin doctor di Giuseppe Conte sarebbe stato fino all’ultimo indeciso. Inizialmente l’ex portavoce di Conte premier sembrava certo di scendere in campo, ma in questi ultimi giorni ha prevalso la volontà di continuare ad occuparsi della ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 agosto 2022) Si è chiuso alle 14 dell’8 agosto il termine per la presentazione delle autocandidature sul sito del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Leche decreteranno i nomi candidati ufficiali dovrebbero tenersi dopo Ferragosto, forse già il 16 agosto. Quasi 2mila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche: 1165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri. Ma la notizia vera è l’assenza dalla lista di 3 big pentastellati: si tratta di Rocco Casalino, Alessandro Di Battista e Virginia Raggi. Rocco Casalino Lo spin doctor di Giuseppe Conte sarebbe stato fino all’ultimo indeciso. Inizialmente l’ex portavoce di Conte premier sembrava certo di scendere in campo, ma in questi ultimi giorni ha prevalso la volontà di continuare ad occuparsi della ...

