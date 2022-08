Hai visto la nuova casa di Brad Pitt? 40 milioni di dollari per una vera reggia (Di martedì 9 agosto 2022) L’ultima pazzia di Brad Pitt riguarda l’acquisto della sua ultima dimora, per la quale ha speso l’assurda cifra di 40 milioni di dollari. Brad Pitt è tornato nuovamente sotto i riflettori e stavolta non c’entra la sua ex moglie Angelina Jolie. Infatti l’attore originario dell’Oklahoma ha appena stabilito il record per l’acquisto della casa più L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 9 agosto 2022) L’ultima pazzia diriguarda l’acquisto della sua ultima dimora, per la quale ha speso l’assurda cifra di 40diè tornatomente sotto i riflettori e stavolta non c’entra la sua ex moglie Angelina Jolie. Infatti l’attore originario dell’Oklahoma ha appena stabilito il record per l’acquisto dellapiù L'articolo NewNotizie.it.

AlbertoBagnai : @marioimprota11 Marione! Tutto bene? Ma tu non eri il vignettista triste grillino, quello che non faceva ridere? E… - Minseonhwa : RT @poalinee: Sinceramente non vedo l'ora arrivi il momento di guardare indietro e dirmi 'hai visto, ce l'hai fatta'. - rober_deraphael : RT @DasaievKasparov: @matteorenzi Sei uno dei più grandi imbonitori che la storia abbia mai visto. Parli di educazione? Ti ricordi?.l'avvo… - gciprotti : @CarloCalenda Hai detto che sfiderai Zingaretti nel collegio di Roma centro Ti faccio una proposta visto che sei si… - giorgio71960761 : @dorakiki @M49liberorso Che film hai visto -