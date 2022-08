“Ha il Parkinson” Choc nel cinema | scoperta la causa della sua assenza | è malato

(Di martedì 9 agosto 2022) Purtroppo negli ultimi tempi la sua esistenza si è trovata di fronte ad un inedito quanto inaspettato capitolo che l’ha cambiata e la cambierà ancora e inevitabilmente. Per questo motivo l’acclamato e brillante regista Lars von Trier è stato costretto a centellinare le sue molte apparizioni pubbliche. È afflitto dal morbo di. La notizia è stata confermata in queste ultime ore dai vari media danesi, a partire dalla società di produzione di Lars von Trier, la Zentropa. Il direttore di regia doveva presentarsi a svariati eventi in occasioneimminente uscita di The Kingdom Exodus, ilnon gli ha permesso di parteciparvi. Ma ora sono le sue condizioni? Lars von Trier èdiSembra che il rinomato regista si stia saggiamente concentrando su altro, ...

zazoomblog : “Ho il Parkinson”. Cinema sotto choc l’annuncio durante le riprese del suo ultimo film - #Parkinson”. #Cinema… -

leggo.it

Ezra Miller, l'attore ancora nei guai: accusato di furto con scasso in una villa: cosa ha rubato Lars von Trier ha il morbo di, l'annuncio: come sta e che fine farà The Kingdom Exodus La ...Foto e videoquelli postati da un pregiudicato pugliese sui social, in compagnia della famiglia. L'uomo è ... Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, è morto Macartney - Filgate: era affetto da... Ashton Kutcher e la malattia choc: «Non potevo vedere, sentire e camminare». Cosa è successo Le réalisateur est dans "un bon état d'esprit" et continue de peaufiner sa série The Kingdom Exodus pour pouvoir la présenter à la Mostra de Venise. Zentropa, la société de production fondée par Peter ...Una rara malattia che gli ha impedito di vedere, sentire o camminare. Ad averne sofferto è stato Ashton Kutcher, l'attore 44enne che ha rivelato di essere stato colpito da vasculite.