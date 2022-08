Guida all’Inter 2022/23 (Di martedì 9 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 2° Chi in più: Romelu Lukaku (Chelsea), André Onana, Henrikh Mkhitaryan (svincolati), Kristjan Asllani (Empoli), Raoul Bellanova (Cagliari); Chi in meno: Ivan Perisic (Tottenham), Matías Vecino (Lazio), Arturo Vidal (Flamengo), Andrea Ranocchia (Monza), Ionut Radu (Cremonese), Alexis Sánchez (rescissione), Aleksandr Kolarov (ritiro); Una statistica interessante dello scorso campionato: L’Inter ha chiuso il campionato come terzultima per dribbling tentati totali (434). Solo Sampdoria e Cagliari ne hanno tentati di meno (9 e 22 in meno rispettivamente), il Torino quartultimo ne ha tentati 54 in più. Il Milan primo 320 in più. Intervistato durante il ritiro precampionato Inzaghi si è detto soddisfatto della sua prima stagione a Milano, sia per il gioco della sua squadra sia per l’andamento del campionato, che ha visto l’Inter giocarsi lo ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 9 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 2° Chi in più: Romelu Lukaku (Chelsea), André Onana, Henrikh Mkhitaryan (svincolati), Kristjan Asllani (Empoli), Raoul Bellanova (Cagliari); Chi in meno: Ivan Perisic (Tottenham), Matías Vecino (Lazio), Arturo Vidal (Flamengo), Andrea Ranocchia (Monza), Ionut Radu (Cremonese), Alexis Sánchez (rescissione), Aleksandr Kolarov (ritiro); Una statistica interessante dello scorso campionato: L’Inter ha chiuso il campionato come terzultima per dribbling tentati totali (434). Solo Sampdoria e Cagliari ne hanno tentati di meno (9 e 22 in meno rispettivamente), il Torino quartultimo ne ha tentati 54 in più. Il Milan primo 320 in più. Intervistato durante il ritiro precampionato Inzaghi si è detto soddisfatto della sua prima stagione a Milano, sia per il gioco della sua squadra sia per l’andamento del campionato, che ha visto l’Inter giocarsi lo ...

