Guida all'acquisto - Perché lei: Kia Sportage 1.6 T-GDI AWD GT-Line+ (Di martedì 9 agosto 2022) La Sportage è sul mercato da quasi 30 anni e le cinque generazioni che hanno costruito il suo successo testimoniano l'attenzione riservata dalla Kia per questo modello. Immediatamente riconoscibile dalle Sportage del passato, la quinta serie ha un design della fanaleria elaborato e una grande calandra che corre lungo l'intera sezione frontale dell'auto. Particolare anche il trattamento estetico di molti pannelli della carrozzeria, con un'originale alternanza di superfici concave e convesse che donano dinamismo alla vettura. Ricca la gamma di motori e allestimenti dalla quale, per questa Guida all'acquisto, abbiamo selezionato la full hybrid da 230 CV a trazione integrale nel più ricco livello di equipaggiamento GT-Line+, con un prezzo di partenza di 43.500 euro. Il sistema ibrido è composto dal 4 ...

