Groenlandia | club dei miliardari finanzia la caccia ai minerali rari Bezos | Bloomberg e Gates tra sponsor Cosa sta succedendo

Agenzia_Ansa : Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro di minerali rari sulla c… - leggoit : #groenlandia, club dei #miliardari finanzia la #caccia ai minerali rari. Bezos, Bloomberg e Gates tra sponsor. Cos… - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Ansa: Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro di minerali rari sulla costa o… - giannicuomo : RT @Agenzia_Ansa: Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro di minerali rari sulla costa o… - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro di minerali rari sulla costa o… -

Il video è virale Secondo la Cnn ildi miliardari sta sostenendo finanziariamente Kobold ... L'azienda ha stretto una partnership con Bluejay Mining per trovare ini metalli rari e ...Alcuni investitori americani - tra cui Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates - stanno supportando la Kobold Metals: l'obiettivo è controllare i giacimenti di metalli preziosi utili all'industria .Alcuni degli uomini più ricchi del mondo stanno finanziando una massiccia caccia al tesoro sulla costa occidentale della Groenlandia. Del gruppo di Paperoni fanno parte Jeff Bezos, ...Secondo la Cnn, il club di miliardari sta sostenendo la Kobold Metals, una startup di esplorazione mineraria con sede in California che ha stretto una partnership con Bluejay Mining per setacciare la ...